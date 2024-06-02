訳アリ！映画『フルーツバスケット　prelude』複製原画 4枚セット！



2023年最新】フルーツバスケット preludeの人気アイテム - メルカリ



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アンパンマン 版画 ジクレー 複製原画 手のひらを太陽に やなせたかし ...

映画 フルーツバスケットプレリュードpreludeの舞台挨拶時に先着順で少量配られた複製原画4枚セットです。複製画の一部に修正跡、テープ跡がございますので画像をご確認下さい。上記、テープ跡などは比較的作品のふち付近にありますので、額縁などに入れて頂ければ隠せるかと思います。中古品にご理解のある方のご購入お願い致します。本田透、草摩由希、草摩夾、草摩紫呉、草摩紅葉、草摩潑春、草摩はとり、草摩綾女、草摩杞紗、草摩燈路、花島咲、フルバ、fruitsbasket特徴/販売方法···まとめ売りグッズ種類···複製原画グッズ種類···複製原画