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ポケモンカード コルニの気合い sr
商品番号 U80459242225
商品名

ポケモンカード コルニの気合い sr
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

コレクション整理にて、不要になった為出品致します。傷などはひとつも見当たらないのですが、プレイ用でお願いいたします。発送の際、濡れ、痛み防止のため、ローダーとプチプチを巻いての発送になります。※トラブル発生防止のため、未使用に近いとさせて頂きます。また、商品到着後の返品は受け付けておりませんので、よろしくお願いいたします。即購入可ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR
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