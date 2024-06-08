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カルバンクライン　calvin klein 本革　メンズ　二つ折り財布　ジッパー
商品番号 W64119376606
商品名

カルバンクライン　calvin klein 本革　メンズ　二つ折り財布　ジッパー
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 4,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルバンクライン　calvinkleinメンズ　二つ折り財布　ジッパーアメリカの直営店で購入した、正規品です。財布形···二つ折り、小銭入れありカラー···ブラック素材···本革ブランドのシンボルCKロゴが入っています。
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