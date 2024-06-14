リザードンex sar ポケモンカード ポケカ 黒煙の支配者

リザードンexSR[SV3125/108](拡張パック「黒炎の支配者」)CharizardexSR[SV3125/108](ExpansionPack\"RuleroftheBlackFlame\")自引きワンオーナー品です。素人目で主観にはなりますが、白かけや線キズ、ホロ欠け、横線などなく美品だと思います。あくまでも商品の状態は画像での最終判断をお願いします。写真の追加可能です。開封後即スリーブおよびローダーに入れ暗所かつ湿度管理した場所で保管しておりました。濡れ折れ対策として、二重スリーブをし硬質ローダーに入れOPP袋に入れプチプチ付きクッション封筒で発送致します。すり替え防止のため返品不可でお願いします。#ポケモンカード#ポケカ#黒煙の支配者#sar#リザードン



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