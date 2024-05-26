サンローラン　ウォレット　メンズ　折りたたみ財布　マネークリップ

ビルクリップウォレット“タイニーカサンドラ”（マットレザー）サンローラン 折りたたみ財布 マネークリップ メンズ◎カラーブラック YSLシルバーロゴ◎財布型折り財布◎素材本革◎状態目立った傷や汚れなし付属品無し◎購入元阪急うめだメンズ館にて購入◎定価63800円(税込)◎発送簡易梱包にて即日発送致します◎その他気になることがあれば些細なことでもコメントお待ちしております。



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