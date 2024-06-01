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ヘルメティック　ベルト　水色
商品番号 U59729799181
商品名

ヘルメティック　ベルト　水色
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,796 円
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商品詳細

【HERMETIC/ヘルメティック】LAを拠点とする新鋭ブランド\"HERMETIC\"。2000年代以降のストリートファッションに多大な影響を与えて来たNYハーレム出身のHIPHOPグループDIPLOMATSとも親交があり、過去にはコラボレーションを展開している。未だ謎の多いブランドながら欧米のインフルエンサーがこぞって着用しSNSを賑わせている。2000sファッションのリバイバルの中で再注目を集めているラインストーンベルト。ボディーにはフェザーを使用し、無数のラインストーンが連なったベルトは、ストーンベルトの代表格b.b.simonにも劣らぬクオリティーを誇る逸品。本品は水色にクラウン型の大きいスタッズが付いているデザインになります。値下げ✖️即買い大歓迎土日除いて即日発送
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