【CHANEL】シャネル ネクタイ ボルドー×グリーン ココマーク 美品

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たくさんのお取り引きありがとうございます！【CHANEL】ネクタイココマークボルドー×グリーン色シルクココマークがたくさん散りばめられていておしゃれです！生地にほつれや穴あきは見当たりません。古いお品物ですが比較的美品で大切に保管しておりました。リユースショップで購入したもので、少なくとも2人以上の手元を回ってきたものになるのでそれでも良いよって方へ！全長約144㎝幅は画像をご確認くださいもう一種類CHANELネクタイ出品中！丁寧に梱包し発送いたします。