HERMES エルメス 二つ折り財布 黒

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ご覧いただきありがとうございます。コメントなしの即購入男女兼用●状態：新品未使用【サイズ】約12*10*2cm素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります●付属品：箱保存袋海外アウトレット商品のため国内正規品と仕様が異なる場合があり、保証外ですのでご納得した上でのご購入をお願い致します。検品、撮影の為に開封しておりますが、商品自体は新品未使用でございます。