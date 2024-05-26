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UMAN MADE HEART BADGE Tシャツ ヒューマンメード ハート
商品番号 Y74874741660
商品名

UMAN MADE HEART BADGE Tシャツ ヒューマンメード ハート
ブランド名 ヒューマンメード
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬ブランド：HUMANMADEヒューマンメイドアイテム名：HEARTBADGETEEハートバッヂプリントTシャツ色：ネイビーサイズ：写真3枚目ご確認ください。使用回数：新品未使用購入後保管しておりました新品未使用品ですが、初期の小傷や細かな汚れ等ある場合がございますので画像を良くご確認頂き、ご理解ある方のみご購入をよろしくお願い致します。HUMANMADE定番の柔らかく独特な風合いのスラブ生地を使用したグラフィックTシャツで、背中のオリジナルグラフィックが特徴です。
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