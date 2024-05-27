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商品詳細
種類···エレキベースMoonJJ-5moonPUmoonブラックバードプリアンプ年代の割に綺麗です。側面にダコンと塗装削などありますネックはほぼストレートフレットは8割程残ってますが場所によっては押し弦跡があります。画像にて判断して下さい。ATELIERZのフェンスを取り付けてあります。画像のフェンダー純正ハードケースに入れて発送します。古い物で中古品と言う事をご理解頂ける方のみ宜しくお願いします。発送は土日になります。
http://narcologia.ru/goods/organization367062.html
http://narcologia.ru/goods/reflector693564.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual335246.html
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