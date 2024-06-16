品ETTINGER 財布 メンズ 長財布 BH2051EJR BLACK

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■サイズ（約）:W19.5cm×H10cm×D2.5cm■素材:ブライドルレザー（ブライドルハイド）■カラー:ブラック×イエロー■仕様:札入れ×2小銭入れ×1カード入れ×12その他ポケット×2■原産国:イギリス■付属品:ETTINGER/エッティンガー専用箱※中古品です。※傷があります（写真参照）※中古品の為ノークレームノーリターンでお願い致します。※写真がすべてです。