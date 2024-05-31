【美品】genten 2つ折り財布

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商品詳細
gentenの財布です。1年前に購入しましたが、すぐに新しい財布をいただき数回しか使用しませんでした。硬貨入れには少し跡がありますが、その他は美しく新品に限りなく近いと思います。皮の模様など楽しめる品だと思います。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Stanford206673.html
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