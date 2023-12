レア【ニューエラ×モンスターズ・インク】限定コラボ MUロゴ キャップ 紺×青

* コメントなしの即購入、大歓迎です♪ *◤ フォロー\u0026コメントで一律6%OFF!! ◢↓下記リンクより他の商品もご覧くださいませ↓#6pRの全ての商品はこちら#6pRのメンズはこちら#6pRのメンズ帽子類はこちら●商品/仕様ユニバーシティ「MU」マークをフロントにデザイン。サイドには、作中の「怖がらせ大会」をモチーフにしたチームマーク、エンブレムを施し、特別感あふれるつくりとなっているNEWERA×Monsters.Incコラボのキャップです。既に完売、生産も終了している限定、廃番モデル。今では、オークションやフリマでも滅多に見ることのない激レアなアイテムです。ユニセックス(男女兼用): サイズが合えば可能形状: ベースボールキャップアジャスター: スナップバック(アメリカン)付属品: なし備考: 素材: タグのお写真をご覧ください。着用シーズン: オールシーズン(春夏秋冬)※何かあれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。●サイズ(約・cm)[ Free ]ツバ/長さ: 7高さ: 12頭周り: 56~60.5備考: ※素人採寸のため、若干の誤差がある場合がございます。●状態サークルシールに擦れ、ツバ裏の薄汚れなど、多少の使用感はありますが致命的となる大きく目立つ傷や汚れは見られない状態です。※見落としもあるかもしれませんので神経質な方、完璧を求める方、中古品へのご理解が難しい方は、ご購入をお控えください。●カラー/系統ネイビー青×ブルー青×ホワイト白備考: ※光の加減により実際の色味と誤差がある場合がございます。●梱包/配送型崩れしないようダンボール梱包での発送となります。#6pRのメンズ帽子類はこちら#6pRの全ての商品はこちら↑上記リンクより他の商品もご覧くださいませ↑●お知らせ他にも秋冬キャップ黒ハット秋物を出品していきます♪NEWERA/NE/モンスターズインク/ディズニー/ピクサー/1745



