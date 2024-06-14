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90s USA製　グーフィー (Goofy) 両面プリントTシャツ　Disney
商品番号 E33273475932
商品名

90s USA製　グーフィー (Goofy) 両面プリントTシャツ　Disney
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 5,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品名　グーフィー(Goofy)両面プリントTシャツ■サイズ　表記　読み取り不可『XL〜XXL程度』肩幅65㎝身幅69㎝着丈80㎝袖丈22㎝■色　ブラック　黒■状態　致命的なダメージは無く、ヴィンテージ品として良い雰囲気出ています。■コメント　90年代、裾袖シングルステッチ。嬉しいアメリカ製。両面ぶち抜きプリントでミッキーやドナルドも同デザインがありますが、人気のタイプですね。ディズニーは常に人気ですが、グーフィーってとこがまた良いかなーと。Carhartt　カーハート　Dickies　ディッキーズ　keyビッグスミス　LEE　Levi's　リーバイス　ヘラクレス　モンゴメリーワード　ペニーズ　Wrangler　ラングラー　ラルフローレン　RALPHLAUREN　LACOSTE　ラコステ　ナイキ　NIKE　アディダス　adidas　Reebok　リーボック　vintageヴィンテージ　ビンデージ　レッドウィング　ウエスコ　ホワイツ　40s50s60s70s80s90susarmyusmcusafachampionチャンピオンJERRYLORENZOFEAROFGODDRDREICECUBE2PACSNOOPDOGGEMINEMWUTANGMETHODMANREDMANNOTORIOUSBIGGIERAPTEESRAPTEEDMXAALIYAHRAPTEEJERRYLORENZOFEAROFGODMARILYNMANSONMETALLICAMEGADETHCRADLEOFFILTHGUNSN'ROSESNIRVANADINOSAURJRHOLEBLUROASISBJORKREDHOTCHILIPEPPERSRADIOHEADBJORKSONICYOUTHKURTCOBAINTRAVISSCOTTSLIPKNOTトラヴィススコット
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