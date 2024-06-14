90s USA製　グーフィー (Goofy) 両面プリントTシャツ　Disney

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■商品名 グーフィー(Goofy)両面プリントTシャツ■サイズ 表記 読み取り不可『XL〜XXL程度』肩幅65㎝身幅69㎝着丈80㎝袖丈22㎝■色 ブラック 黒■状態 致命的なダメージは無く、ヴィンテージ品として良い雰囲気出ています。■コメント 90年代、裾袖シングルステッチ。嬉しいアメリカ製。両面ぶち抜きプリントでミッキーやドナルドも同デザインがありますが、人気のタイプですね。ディズニーは常に人気ですが、グーフィーってとこがまた良いかなーと。Carhartt カーハート Dickies ディッキーズ keyビッグスミス LEE Levi's リーバイス ヘラクレス モンゴメリーワード ペニーズ Wrangler ラングラー ラルフローレン RALPHLAUREN LACOSTE ラコステ ナイキ NIKE アディダス adidas Reebok リーボック vintageヴィンテージ ビンデージ レッドウィング ウエスコ ホワイツ 40s50s60s70s80s90susarmyusmcusafachampionチャンピオンJERRYLORENZOFEAROFGODDRDREICECUBE2PACSNOOPDOGGEMINEMWUTANGMETHODMANREDMANNOTORIOUSBIGGIERAPTEESRAPTEEDMXAALIYAHRAPTEEJERRYLORENZOFEAROFGODMARILYNMANSONMETALLICAMEGADETHCRADLEOFFILTHGUNSN'ROSESNIRVANADINOSAURJRHOLEBLUROASISBJORKREDHOTCHILIPEPPERSRADIOHEADBJORKSONICYOUTHKURTCOBAINTRAVISSCOTTSLIPKNOTトラヴィススコット