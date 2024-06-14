USA レザーベルト ダークブラウン 本革 メンズM相当 080923aw275

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商品詳細
USAレザーベルトダークブラウン本革メンズM相当アメリカ古着080923aw275です。アメリカ古着のレザーベルトです。カラーはブラウン。金属部分はゴールドカラーです。レザーパンチなどの工具で穴を増やすことができます。使用感や細かな傷や擦れなどございます。詳細画像にてご確認ください。【表記サイズ】記載なし【素材】レザー【採寸サイズ】＊バックルの長さ含む全長：約103.5cm最大ウエスト：約89cm幅：約3.3cm
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