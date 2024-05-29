クロコダイル革ノーブランド ベルト

ノーブランドベルト。カラー···ブラッククロコダイル革 【商品説明】全長約105㎝幅約3.1㎝ウエストサイズ最短約82㎝~最長約87㎝ベルト穴3ヶ所間隔約2.5㎝購入して着れなくなったので出品します。#HERMES#エルメス#エルメスベルト#Hベルト#レザーベルト#ヴィンテージベルト#ベルト#レディースベルト#コンスタンス



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