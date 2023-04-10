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パリサンジェルマンTシャツ
商品番号 T87535508480
商品名

パリサンジェルマンTシャツ
ブランド名 エアジョーダン
特別価格 税込 5,000 円
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商品詳細

状態は良いと思います。神経質な方はご遠慮ください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）サイズ···Mカラー···ホワイト袖丈···半袖
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