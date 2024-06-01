

メンズもOK☆薄型でスッキリ持てる♪】ルイヴィトン 長財布 (Louis ...



名入れ】ルイヴィトン 長財布 二つ折り 財布 LOUIS VUITTON モノグラム ...



ルイヴィトン 財布 レディース 長財布 LOUIS VUITTON ラウンドファスナー ポルトフォイユ クレマンス モノグラム リバース M82336ルイヴィトン財布 未使用 新品 レディース 本革 誕生日プレゼント 女性 友達 10代 20代 30代 40代 50代 60代



ルイヴィトン 長財布 ジッピーウォレット ダミエ N60015 LOUIS VUITTON ...



Louis Vuitton ZIPPY WALLET VERTICAL (ルイヴィトン ジッピーウォレットヴェルティカル) 長財布 メンズ 2019 SS(春夏)



ルイヴィトン 長財布 レディース ラウンドファスナー モノグラム アンプラント ブラック ベージュ M80481 LOUIS VUITTON ジッピー ウォレット ブランド ギフト 新品 正規品 通販 2023 ギフト



[ルイヴィトン] unisex 財布 M80726 モノグラム・ジャイアント リバース ポルトフォイユ・サラ ファスナー長札 長財布 [並行輸入品]



ルイヴィトン 財布 メンズ LOUIS VUITTON 長財布 ラウンドファスナー ジッピー・ウォレット モノグラム エンボス ラムレザー ノワール M81510 ブランド ギフト プレゼント 新品 正規品 通販 2023



ルイ ヴィトン モノグラム リバース LOUIS VUITTON ルイヴィトン ...



すぐ届く】ルイヴィトン 長財布 エピ ブラック クレマンス (Louis ...



ルイヴィトン 長財布 財布 メンズ レディース ジッピー ウォレット ...



LOUIS VUITTON ルイヴィトン 財布 ポルトフォイユ・ブラザ 長財布 二 ...



Amazon | [ルイヴィトン] 長財布 レディース M62234 ブラウン ピンク [並行輸入品] | LOUIS VUITTON(ルイヴィトン) | 財布



ルイヴィトン 長財布 モノグラム ポルトフォイユ・クレマンス M61298 ...



LOUIS VUITTON - ルイヴィトン 長財布 ウォレット サイフ 新品 ...

数ある中からご覧くださいましてありがとうございます。使わなくなったけど状態のいい商品や、ブランドショップ、ブランド市場などで買った良品を中心に出品しております。迅速配送を心がけますので、ぜひよろしくお願い致します。#hymksブランド♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢❚❚❚商品タイトルLouisVuittonルイヴィトン長財布商品スペック【ブランド】ルイヴィトン【モデル】ポルトバルールカルトクレディ【ライン】モノグラム【型番】M61823❚❚❚商品名LouisVuittonルイヴィトン財布モノグラムポルト・バルール・カルト・クレディM61823❚❚❚カラー ブラウン❚❚❚商品状態 中古品の為、反りが見られます。最後の写真で確認できる内ポケットのスレ以外には外観の傷みや角スレもほとんどなくとても綺麗で、良好な状態でかなり美品です。まだまだ、長くお使いいただける状態です。あくまでも中古品ですので、完璧を望まれる方は購入をお控えください。写真をしっかり確認の上、ご納得いただける方のみご購入下さい。❚❚❚素材 本革❚❚❚サイズ横幅（閉じた状態）：約9.5cm（開いた状態）：約19.5cm縦幅：約18cmマチ：約1cm※素人の採寸なので、多少の誤差がある場合があります。ポケット数[内側]オープンポケット×4カード入れ×6柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラウン素材...本革❚❚❚購入場所エコリングなどの中古ブランド市場ブランド品の買取店などセレクトショップ