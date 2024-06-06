ルイヴィトン M61696 カードケース ・ドゥ ポッシュ ¥57,200

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商品詳細
新品購入後1週間程使用しました。正規品 シリアルG14109あくまで中古品はご理解下さい。二つ折りブラックとグレーのアイコニックな新素材、モノグラム・エクリプスキャンバスで仕立てた「オーガナイザー・ドゥポッシュ」。7.5x11x1cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・エクリプスキャンバスライニング：レザー（皮革の種類：牛革）クレジットカード用ポケット3つポケット5つ、外側にポケット1つ他でも出品中です。出品取り消しになる場合がございます。
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