WIND AND SEA ウィンダンシー s-dye Tシャツ エクリュ ミント

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S_E_A(S-DYE)T-SHIRT/ECRU-MINT(CS-281)即完売品です。永野芽郁さん着用同型同色です。※写真3枚目■購入先：ウィンダンシーオンライン■購入期間：2023年■使用感：新品未使用■カラー：オフホワイト/ミント■サイズ：Ｌ※サイズ表4枚目■素材：綿100%※すり替え防止の為に返品交換は不可です※素人採寸の為に若干の採寸ズレはご了承下さい※あくまでも中古品なので神経質な方はお控え下さい※あまりにも常識外な極端な値引き交渉はお控え下さい※発送の際はできるだけ小さく梱包するのでご了承下さい※商品の状態は画像を参考に判断して頂きますよう宜しくお願い致します【主に出品してるブランド】Supreme/シュプリームOff-White/オフホワイトESSENTIALS/エッセンシャルズPalmAngels/パームエンジェルスChromeHearts/クロムハーツVETEMENTS/ヴェトモンBALENCIAGA/バレンシアガValentino/ヴァレンティノDIESEL/ディーゼルREPLAY/リプレイNEWERA/ニューエラMoncler/モンクレールTHENORTHFACE/ザノースフェイスPatagonia/パタゴニアDeusExmakina/デウスエクスマキナRe:room/リルームRVCA/ルーカUNDEFEATED/アンディフィーテッドBANDEL/バンデルZARA/ザラsacai/サカイH\u0026M/エイチアンドエムUNIQLO/ユニクロGU/ジーユーVANS/バンズNIKE/ナイキAdidas/アディダス