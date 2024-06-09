ポケモンカード スノーハザード 1BOX シュリンク付き　おまけ付き

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。以前イオンで購入して保管しておりました。新品未開封ですが、神経質な方はご遠慮ください。オマケでコンビニで購入したスノーハザード5Pお付けいたします。ゆうゆうメルカリ便での発送となります。※すり替え防止の為、返品、キャンセル等は出来ませんのでご理解いただける方のみご購入ください。値下げ不可、即購入OKです。
http://narcologia.ru/goods/reflector169664.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect868070.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly674184.html
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