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ポケモンカード スノーハザード 1BOX シュリンク付き　おまけ付き
商品番号 V26630727931
商品名

ポケモンカード スノーハザード 1BOX シュリンク付き　おまけ付き
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,963 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。以前イオンで購入して保管しておりました。新品未開封ですが、神経質な方はご遠慮ください。オマケでコンビニで購入したスノーハザード5Pお付けいたします。ゆうゆうメルカリ便での発送となります。※すり替え防止の為、返品、キャンセル等は出来ませんのでご理解いただける方のみご購入ください。値下げ不可、即購入OKです。
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