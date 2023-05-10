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TEAM TENSHIN Verdy コラボ　Tシャツ
商品番号 I72160908119
商品名

TEAM TENSHIN Verdy コラボ　Tシャツ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらはTEAMTENSHINとVerdyこコラボTシャツです。購入後、1度も来ておらず、観賞用で部屋に飾ってありました。この度、部屋を掃除するにあたって飾るのを辞めましたので出品致します。
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