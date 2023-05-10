TEAM TENSHIN Verdy コラボ　Tシャツ

ご覧頂きありがとうございます。こちらはTEAMTENSHINとVerdyこコラボTシャツです。購入後、1度も来ておらず、観賞用で部屋に飾ってありました。この度、部屋を掃除するにあたって飾るのを辞めましたので出品致します。



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