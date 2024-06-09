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アイケーイー サコッシュ 2点
商品番号 L71012054836
商品名

アイケーイー サコッシュ 2点
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルカリで新品のものを購入そのまま保管していました。送料・手数料を考慮しましてバラ売りはしておりません。自宅保管のためご理解のほどよろしくお願いいたします。梱包資材・緩衝材はリサイクル使用しています。素材によりますが出来る限り清掃・消毒を行っています。梱包の際は布手袋を使用しています。#SPYAIR#IKE
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