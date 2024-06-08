エレクトリックコテージ 　キャップ　electric cottage

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カラー:グレー×ホワイト。サイズはフリーになります古着にご理解のある方であれば着用して頂けると思いますが、神経質な方は入札をお控えください。USED品のダメージ・汚れ等に関しましては厳しく検品しておりますが、稀に見落としがある場合がございます。ただしその場合においても返品はお受けできませんのでご了承ください。極端な値下げ及びご質問はお控え下さい#藤原ヒロシ#electriccottage#エレクトリックコテージ#goodenough#グッドイナフ#neighborhood#木村拓哉#wtaps#アンダーカバー#シークエル