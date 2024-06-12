PORKCHOP ポークチョップ　PORK BACK TEE ブラック　Lサイズ

PORKCHOPGARAGESUPPLY 「PORKBACKTEE」プリントティーシャツBLACKLsize新品未使用【商品説明】コットン100％の7.0ozのブランドオリジナルボディーを使用したプリントティーシャツです。厚みのあるしっかりとした着心地のよいワイドシルエットのオリジナルボディーです。フロントにはブランドロゴ、バックには人気のPORKロゴがプリントされています。【素材】COTTON100%【SIZE】 L 着丈(cm)71身幅(cm)58肩幅(cm)57袖丈(cm)22.5SAMSMCtokyoindians東京インディアンズ長瀬智也マインデニムロンハーマンm\u0026msupremeシュプリームneighborhoodネイバーフッドchallengerチャレンジャーphazertokyoフェイザートウキョウRATSラッツHWYテンダーロインTENDERLOINポークチョップ PORKCHOPサムズ木村拓哉キムタクsamsチャレンジャーCHALLENGER ラッツ rats



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