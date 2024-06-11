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ポケモンカード151 パオジアンex SAR
商品番号 C38650067826
商品名

ポケモンカード151 パオジアンex SAR
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【名称】パオジアンexsar開封後、スリーブに入れ暗所・保湿庫にて保管していました。トラブル防止のため、プレイ用でお願い致します。水濡れ防止、折れ防止をして発送致します。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR
http://narcologia.ru/goods/encourage518572.html
http://narcologia.ru/goods/pompous427323.html
http://narcologia.ru/goods/recommended296890.html
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