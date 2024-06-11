ポケモンカード151 パオジアンex SAR

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【名称】パオジアンexsar開封後、スリーブに入れ暗所・保湿庫にて保管していました。トラブル防止のため、プレイ用でお願い致します。水濡れ防止、折れ防止をして発送致します。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR