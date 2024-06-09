VERSACE ヴェルサーチ ネクタイ 9141

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#Rii_shopネクタイ☜こちらから出品一覧見れます☆ ☆商品名☆・VERSACEヴェルサーチネクタイ☆ブランド品☆・VERSACEヴェルサーチ☆素材☆・シルク100%☆カラー柄☆写真参照でよろしくお願いします。☆サイズ☆・全長/約146cm・剣先幅/大剣幅/約9cm/小剣幅/約4cm※素人採寸の為多少の誤差もございます！☆状態☆大剣表上約30cmに少しシミあり。クリーニングおすすめします。※状態はあくまで出品者の主観です。検品してますが、どうしても見落としが出来てしまうこともございます。【商品説明】※真贋鑑定済の古物市場で仕入れているため、真贋には細心の注意を払っていますのでご安心してご購入ください。【注意事項】あくまで中古品として、ご理解頂けると幸いです。こだわりのある方はご購入はお控えください！【お得な情報】※フォロワーの方に関しては、10%値引きをさせて頂きますので、ご購入前に、ひと言よろしくお願い致します。即購入OKです。※丁寧に梱包の方をさせて頂いたのち発送させて頂きます。VERSACEヴェルサーチスーツビジネスzoomウェブ会議リモートワーク仕事入学式卒業式成人式会社員入社式結婚式パーティイベント二次会おしゃれネクタイメンズネクタイブランドネクタイ