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PORTER カレント　ブラック　二つ折り　財布
商品番号 R60395469098
商品名

PORTER カレント　ブラック　二つ折り　財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入いただけたら24時間以内に発送対応いたします！21時までの購入で当日中の発送も可能です♪#おたつ本舗のPORTER#おたつ本舗のブラック#おたつ本舗の財布#おたつ本舗の小物【ブランド】PORTER【アイテム】財布　ウォレット【サイズ】※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※着画はご遠慮願います。【状態】目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます♪素人検品のため見落としがあるかもしれません。【色】ブラック【素材】写真にて確認お願いします。【その他】発送はコンパクトに梱包して発送いたします。返品の対応は入れ替え防止のため、ご遠慮お願いします。購入先は大手リサイクルショップです。中古品がNGの方、神経質の方はご遠慮ください。
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