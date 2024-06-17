barliquors×TIMS SUSHI vs RAMEN

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barliquors×TIMS(THISISMYSPORTSWEAR)SUSHIvsRAMEN購入しましたが、着用機会がなさそうなので出品します。試着のみの新品・未使用です。ステッカー付き。カラー...ブラック素材...ナイロン85％ ポリウレタン15％以下公式HPからhttps://bar-liquors-store.com/items/645b1dd77af5510031321ac3久しぶりにTHISISMYSPORTSWEARとの共作キャップとなります。今回のキャップには4WAYストレッチのしなやかさを持ちつつ 撥水加工がされたドライタッチなものを使用し、大きな変更点としてつば部分に使用する芯地を以前よりハリのあるものに変更しています。折りたたんでコンパクトにできるしなやかさは保ちつつ走ったりする際パタパタとなっていたツバ部分にハリを持たせ形状をキープ出来るようになりました。くたくたになったツバのキャップも好きなんですけどね。サイズですがTIMSの通常サイズより頭周りを+2cmしてあるので今まで「かぶれるんだけどもう少し大きかったら。。。」と言った人の不満も解消小さくする分には後ろのアジャスターで絞れるので フリーサイズですがより万人の人にかぶってもらえるキャップになりましたbarliquorsバーリカーズTIMSTHISISMYSPORTSWEAR