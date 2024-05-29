【新品】GODANE 天然 クロコダイル 革 8008 メンズ 長財布

【新品】GODANE天然クロコダイル革8008メンズ長財布新品・未使用☆彡即購入OKです☆彡天然本革ブランドGODANE(ゴダン)【圧倒的な質感】本物の高品質な天然クロコダイル革熟練の縫製技術と徹底した品質管理で生産された商品になります。■クロコ革：Black（ブラック）■インサイド：Brown（ブラウン）■W（幅）19cm×H（高）9.5cm×D（厚さ）2.5cm■天然クロコダイル革（カイマン種）ヘッド部分■内側：牛革■小銭入れ×1（ファスナー開閉式）■札入れ×1（ダブルマチ仕様）■ポケット×3■カード入×14付属品同封■オリジナル封筒袋付き※紐が付いた封筒袋■収納袋付き※オリジナルの化粧箱を一緒に付属して発送させて頂きますので、結婚祝い、記念日、就職祝いなどのお祝いにプレゼントとしても大変喜ばれております。管理番号8008#クロコダイル#長財布#メンズ#ギフト↓↓よろしければ☆その他、財布出品していますのでこちらもご覧ください↓↓#yuri財布多数出品中です



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