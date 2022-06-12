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エンジェルス　キャップ　大谷翔平　BK
商品番号 K40520704326
商品名

エンジェルス　キャップ　大谷翔平　BK
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オークリーとニューエラで制作されたアナハイムエンジェルスのベースボールキャップです。サイドにはボールの縫い目の様な刺繍、逆のサイドにはニューエラのマークの刺繍、後ろにはオークリーのＯマークの刺繍があります。フリーサイズです。アナハイムのエンジェルススタジアムの売店で購入しました。帰国後はクローゼット保管してました。エンジェルスベースボールキャップニューエラオークリーアナハイムロサンゼルス大谷翔平松井秀喜トラウトMLBカラー···ブラック形···ベースボール
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