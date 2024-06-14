極美品☆Paul Smith ポールスミス 二つ折り L字財布 マルチストライプ ...

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極美品☆PaulSmithポールスミス二つ折りL字財布マルチストライプジップストローグレイン新品で購入後２回程使用したのち、自宅保管をしておりました。気にならない程度の軽微な型崩れがありますが、使用感もほぼなく未使用に近い状態のお品です。シンプルなデザインでありながら、ポール・スミスらしさを感じられるベーシックシリーズ「ジップストローグレイン」がリニューアルして登場。マルチストライプのジッププルとインサイドのパイピングがワンポイント。ゴールドカラーのPaulSmithロゴもさりげないアクセントです。通常のレザーに比べて傷や汚れが付きにくい、エンボスレザーを使用したデイリーユースにぴったりのシリーズです。【新品価格】約28000円【サイズ】幅約13cm 高さ約9cm 奥行約2.5cm【仕様】\u003cボタン開閉側\u003eカード入れ×12小収納×2お札入れ×2\u003cＬ字ジップ側\u003e小銭入れ×2#PaulSmith#ポールスミス#二つ折り#財布#マルチストライプY2A312