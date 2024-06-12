カラー...ブラック2008年、セントラル・リーグ優勝時に販売されたキャップです。最年少にて名球会入り、3,000本安打を目指す坂本勇人選手の、入団時から2年ほどしか使用していないサインの刺繍入りで、大変貴重なキャップです。サイズはフリー、マジックテープにて調整するタイプです。以前の出品者の方よりお譲りいただき、2、3回程ドーム内でのみ着用しました。いただいた時より、状態は大変良いものと思われますが、素人の自宅保管である事をご了承くだい。新品のような完璧なものをお求めの方は、ご遠慮ください。質問ありましたら、遠慮なくどうぞ。お時間にお時間いただくこともあるかもしれませんが、必ず返答致します。



坂本 勇人 - Baseball - | ニューエラオンラインストア



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