Descendant キャップ

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商品詳細
Descendantの23ssキャップです。数回着用しか着用していないため綺麗な状態です。その他商品の状態は写真にてご確認ください。カラーはネイビーです。
http://narcologia.ru/goods/approximate662420.html
http://narcologia.ru/goods/septet187519.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming975192.html
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