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- ケツメイシ adidasコラボTシャツ〖白/size：XO〗
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商品詳細
☆ktmとadidasのコラボTシャツ☆ケツメイシメジャーデビュー20周年記念＆CLUBケツメイシ11周年ダブル記念限定商品です。サイズ等のチェックはURLを載せときますのでこちらからどうぞ！！https://tvamstore.com/pc/syousai.asp?item=0_TA0010000186✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜✽.。.:*・゜・adidasコラボ商品のジャージも販売中です。⚠︎購入前には必ずコメントください⚠︎#ケツメイシ#adidas#コラボグッズ
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