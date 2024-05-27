PRADA サフィアーノレザー財布

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商品詳細
○返品、返金ご対応いたします(*1)○他出品物とのまとめ買いでお値下げいたします(*2)○即購入OKです。×値下げ交渉は承っておりません。定価¥114,400角に若干使用感ありです（画像3,4参照）それ以外は状態の良い美品だと思います。配送用ビニール袋に包み、定形外郵便にて発送予定です(*3)(*1)中古品特有の細かな傷、汚れなどがある場合がございます。ご理解の上でご購入をお願いしておりますが、ご購入後にどうしても気になる点がある場合には、返品、返金を承っております。その際の返送料につきましては、購入者様にご負担をお願いしております。(*2)まとめ買いで、1点追加ごとに合計額より500円お値下げいたします。例：2点まとめ買い→500円OFF、3点まとめ買い→1,000円OFF、4点まとめ買い→1,500円OFF...セット商品は、1点扱いとなります。まとめ買いをご希望の方には専用ページをご用意しますので、ご購入前にコメントにてご相談ください。(*3)追跡、補償、日時指定、ダンボール梱包などをご希望の方は、+500円でメルカリ便への変更を承りますので、ご購入前にコメントにてご相談ください。#PRADA#プラダ
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