美品 大きいサイズ ヒューゴボス ロゴ Tシャツ メンズ

ヒューゴボス（HUGOBOSS）ロゴTシャツです。大きいサイズでこちらは4XLサイズとなります。普段2XLや3XLを着用の方でも充分に着ていただけるサイズ感です。1〜2年前程に高島屋にて新作として購入しました。着用1〜2回程度で新品ではありませんが、美品です。目立った汚れなど見受けられませんが、自宅保管で折りしわなどあります。気になる方はご遠慮ください。大きいサイズで美品ですぐに売り切れた商品ですので中々レアものです。購入時、ラスト1点を探して遠方まで買いに行きました。身幅 約60cm着丈 約80cm※画像に計測点を記載していますカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏大きいサイズ メンズ ブランド Tシャツ



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