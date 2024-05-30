◎ポールスミス小銭入れ◎ 令和5年10月末まで！！

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商品詳細
カラー···グリーン柄・デザイン···無地素材···本革ファスナータイプ定価¥22,000今月10月の末まで販売し、売れなかったら販売を中止致しますので、ご希望の方はお早めに！※写真撮影のために箱から出したのみで、新品未使用品となります。※オシャレな紙袋も付いております。財布形···二つ折り
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