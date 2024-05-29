最終価格　HTC 34インチ　スタッズベルト

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ハリウッドトレーディングカンパニーのベルトです。エイ革が使われた高価なベルトです。■htcとはL.Aでデニムの神様とも言われるジップ・スティーブンソンが1990年よりサンタモニカのVINTAGESHOP「デニム・ドクター」をオープン。1995年からはスタッズベルトの生産を開始し2000年にHOLLYWOODTRADINGCOMPANY（HTC）を立ち上げ本格的に始動。ジップ氏が長い年月をかけて、膨大な量のヴィンテージベルトとスタッズを収集し続けてアメリカンカルチャーをリアルに表現してきたからこそ出来る、他には真似の出来ない本物のスタッズアイテムの数々を生み出している。近年ではアメリカのみに留まらず世界で愛用されるブランドとなり、日本でも不動の地位を確立している。状態は写真の通り。最小ウエスト：82cm最大ウエスト：92cmベルト全長：99cm幅：4.2cmベルト ブラックのスポッツスタッズ欠損ありません。神経質な方は購入ご遠慮下さい。当方喫煙はしません。ウエスタンHTCハリウッドトレーディングカンパニーバイカーヴィンテージ