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A.P.C. × BEAMS LIGHTS / 別注 VPC ロゴ刺繍 Tシャツ
商品番号 L31021701914
商品名

A.P.C. × BEAMS LIGHTS / 別注 VPC ロゴ刺繍 Tシャツ
ブランド名 エーピーシー
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3回ほど着用目立つ汚れ傷臭いなどございません。着丈67.5／肩幅51.5／身幅55.5／そで丈22あくまで中古品なのでNCNRでお願いします。
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