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- A.P.C. × BEAMS LIGHTS / 別注 VPC ロゴ刺繍 Tシャツ
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商品詳細
3回ほど着用目立つ汚れ傷臭いなどございません。着丈67.5／肩幅51.5／身幅55.5／そで丈22あくまで中古品なのでNCNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/revamp54422.html
http://narcologia.ru/goods/troupe314411.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose469140.html
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