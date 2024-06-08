90s-00s OAKLEY オークリー　ロゴTシャツ　テック　y2k

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商品詳細
90s-00sOAKLEYTシャツ。ワンポイントロゴのシンプルなデザイン。背面にもプリントが施されています。シティボーイやY2K、テック系をお好きな方にも。配色もかなり良くおすすめです。是非。「size」肩幅52身幅55着丈74袖丈22「condition」目立った傷等無し。*商品の返品、交換は承っておりませんので、あらかじめご了承下さい。*値段交渉などは、受け付けておりませんのでご了承下さい。OLDGAPLLBeanPatagoniaEddieBauernorolli\u0026iY2Kテック系 コンフォーダブルリーズン 在原みゆ紀USA製アメリカ製シンサレート3MThinsulate3MFILSONフィルソンJohnsonWoolenMillsジョンソンウーレンミルズSEARSシアーズHERCULESヘラクレスJ.C.PENNEYジェイシーペニーTOWNCRAFTタウンクラフト
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