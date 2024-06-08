

正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶



正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶 正規 カルティエ アルディロン タンクL バックル リバーシブルベルト 黒×茶

数年前カルティエ直営店にて購入しました☆Cartier名作！「アルディロンタンクアメリカンプラチナフィニッシュバックルリバーシブルレザーベルト」☆エンブレムロゴラージLサイズ金具ビジネス○スーツ調節可能モデルメンズ＆レディースジュエリーを思わせるカルティエ独特の美しいラインと輝きは「誰が見ても一目で格別の高級感と美しさを演出」まるで名剣のような鋭い輝きは一目で目を惹くと事間違えなし!定番、シンプルならではのコーディネート全体をワンランク以上格上げしてくれる気品と上品な雰囲気☆サイズ調節可能！バックル取り外し可能なリバーシブルモデル！男女兼用でご愛用頂けます◎「早期終了もありえますのでお早めに」＜カラー「バックルプラチナフィニッシュシルバー」『レザーベルトブラック×ダークブラウン』＞《サイズ全長約109cmベルト幅約2.8cm(５穴)約89cm～約99cm（調節可能）「バックル約6.7×4.5cm」》状態中古使用感や傷があります。ベルト茶面は擦れ跡等色合い的に目につきますが黒面は着用時画像のようにさほど目立たないかと思われます。致命的なハゲやレザーの破れ等も無く、ホールもダメージも軽度です。通常使用に問題はありません。【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ★お取引の際は迅速な対応、丁寧な対応、丁寧な包装と最善を心がけます☆時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしています全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありませんのでどうぞご安心くださいませ。※他にもブルガリ、グッチ、ドルガバ等のブランド品を多数出品中★#説明文画像自己紹介必読願いますカラー···ブラック素材···本革