未使用タグ付　HERON PRESTONヘロンプレストン　Tシャツ

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック未使用タグ付で保管していました。HERONPRESTONヘロンプレストンの半袖Tシャツです。（株）イーストランドのタグが付いた正規品です。ポルトガル製本体綿100%です。定価34100円です。サイズSです。平置きで胸囲57肩幅50袖丈27着丈79cmくらいです。大きめで、通常ブランドのLサイズくらいあります。即購入可能です。
http://narcologia.ru/goods/sucrose652740.html
http://narcologia.ru/goods/procurement169233.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford573.html
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HERON PRESTON ヘロンプレストン Tシャツ 正規取扱店公式通販 沖縄 ...
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