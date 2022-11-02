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新品！ポロラルフローレン フォートナイト コラボ FORTNITE 黒
商品番号 S62346225682
商品名

新品！ポロラルフローレン フォートナイト コラボ FORTNITE 黒
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コラボ限定品！#だーよし出品一覧POLORALPHLAUREN×FORTNITECAP定番のローキャップで正面のポニーの刺繍がフォートナイトで登場するラマにジョッキーが乗ったデザインキャップとなっています。ラルフローレンの歴史の中で初めてポロポニーのロゴをアレンジしたとても貴重なコラボアイテムです。新品未使用のタグ付き！カラー　ブラックサイズ　ONESIZE（ベルトで調節可能です）ネコポスでの配送で配送致します39453062POLORALPHLAURENはPOLOSPORT(ポロスポーツ)、スノービーチ.limited、STADIUM（スタジアムコレクション）、1992、SNOWBEACH、HiTechハイテック、カントリー、summerシリーズ、RRLなど様々なシリーズのあるTOMMYHILFIGER、Timberland等と同様に90年代を代表するブランドであり、90'shiphopカルチャーに大きな影響を与え、最近ではニューエラなどのストリートブランドとも多数コラボしており、Supreme等も好きな方にオススメです！
http://narcologia.ru/goods/freshman927656.html
http://narcologia.ru/goods/navigate408530.html
http://narcologia.ru/goods/competitive682281.html
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