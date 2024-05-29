supreme sup サイドロゴキャンプキャップ

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13FWSupremesupsidelogocampcapサイドロゴキャンプキャップ2013FW・色：ネイビー・サイズ：フリー・状態：試着のみの新品大切に保管していましたが、若干の色褪せがありますが問題なくかっこいいです。サイドのSUPロゴもくすみ無く真っ白で完璧な状態です。サイドの色が剥がれています。写真でご確認ください。被るつもりだったのでタグは外しております。今ではもう手に入れることができない貴重なものになります。