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SNAP-ON スナッポン SWINGSTER トラッカーキャップ ビンテージ
商品番号 I27245268380
商品名

SNAP-ON スナッポン SWINGSTER トラッカーキャップ ビンテージ
ブランド名 スナップオン
特別価格 税込 2,758 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1980sカラー/BLKxREDボディ/SWINGSTERMADEINUSA1980年代頃のものと見えるSNAP-ONのトラッカーキャップです。アメリカの工具メーカーの最大手であるSNAP-ONは古着市場でもモーター系、企業系のアイテムとして非常に高い人気を誇ります。またボディはレーシングジャケットやキャップのボディとして非常に人気の高いSWINGSTER製です。フロントにはブランドロゴ、また両サイドにはフラッグのワッペンがあしらわれた雰囲気抜群の仕上がりです。形はこの時代のものに多い、深すぎず浅すぎずの日本人でも被りやすい形です。MADEINUSAというのも嬉しいポイントです。ファイヤストーンファイアストーンファイアーストーンEXONMOBILshellchevronシェブロンtexacoテキサコ76セブンティーシックスマックトラックスMacktruckCloveruクローバルKproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップTATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNELオモシーチャンネル山田蓮ヤマダレンサイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESRonHermanロンハーマン長瀬智也木村拓哉harleydavidsonハーレーハーレーダビッドソンrollermagazineローラーマガジンRippermagazineリッパーマガジンChallengerチャレンジャーTheRealMcCoysリアルマッコイズCALEEキャリー東洋エンタープライズNeighborhoodネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドWeirdoウィアードバイカーbikerチョッパーchopperビンテージ古着FlandersフランダースWasselワッセルAEEエーダブルイーBatesベイツ
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