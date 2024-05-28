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ルイヴィトン ポルトフォイユ・マルコNM ダミエグラフィット 現行品二つ折り財布
商品番号 U13518185208
商品名

ルイヴィトン ポルトフォイユ・マルコNM ダミエグラフィット 現行品二つ折り財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 16,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンの二つ折り財布。ポルトフォイユ・マルコNMダミエグラフィット現行品です。【仕様】10.5×10.5cmシリアルナンバー：CA3186平置き実寸。素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。付属品：撮影だけでなし。【状態】目立った傷や汚れは見当たらないため、まだまだ長くご利用できるかと思います。【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品※厳正なる鑑定を実施済みです
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