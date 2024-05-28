【美品】Dominique Franceネクタイ　トリプルスター　ジャガード

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即日発送、簡単ですが、プレゼント対応致します୨୧DominiqueFranceドミニクフランスのネクタイ フランス製です。フランス発祥の高級ネクタイブランド、トリプルスターのお品で定価は34000円ほど。ブラック✖️ゴールドのジャガード織のシックなデザインです。裏側の糸が１箇所緩いです。(お写真5枚目)ただ特にシミや汚れも無く美品なので、気持ち良くお使いいただけると思います。自宅保管品のユーズド品になりますので多少の畳じわ等御理解いただける方のご購入をお待ちしております。■ブランドDominiqueFranceドミニクフランス■カラーブラック ゴールド系■サイズ大剣幅約8.3cm■素材シルク100%■購入先ブランド古物市場(古物商神奈川県公安委員会許可）真贋済みなので安心してお求めください。■付属品無し丁寧に梱包してお届けします。ご質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。ご購入前にプロフィール欄をご一読下さい(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”他のメンズアイテムはこちら#メンズみールーム他のネクタイはこちら#ネクタイみールーム他のインポートブランドはこちら#みールームブランド