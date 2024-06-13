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【ロゴ可愛】バーバリー　ロゴTシャツ
商品番号 S40417773598
商品名

【ロゴ可愛】バーバリー　ロゴTシャツ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【可愛すぎる】お気に入りの柄です秋の上着の下着に！中のロゴがチラ見えすると可愛いですバーバリーの文字が柄になってるかわいいロゴTシャツです。メンズももちろん。レディースもいけます。伸縮性が良く体にフィットします！別のバーバリーTシャツを購入しましたので出品します。伸縮性が高いSサイズ本人174センチ、ガッチリ型で気持ち少し大きいくらいです色違いで黒も出品中です。#バーバリー#Burberry#BURBERRY
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