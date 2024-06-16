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homme plisse issey miyake プリーツ半袖
商品番号 S34497983854
商品名

homme plisse issey miyake プリーツ半袖
ブランド名 オムプリッセイッセイミヤケ
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

isseymiyakehommeplisseプリーツ半袖オムプリッセイッセイミヤケ●サイズ　2（M）●カラー··　ネイビー●着用回数　10数回特に目立った汚れなどなく綺麗な状態ですが、あくまで中古品ということを踏まえた上でご購入ください。値下げ交渉等、お気軽にコメントください。
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