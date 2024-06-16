homme plisse issey miyake プリーツ半袖

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商品詳細
isseymiyakehommeplisseプリーツ半袖オムプリッセイッセイミヤケ●サイズ 2（M）●カラー·· ネイビー●着用回数 10数回特に目立った汚れなどなく綺麗な状態ですが、あくまで中古品ということを踏まえた上でご購入ください。値下げ交渉等、お気軽にコメントください。
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